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«Взяли Шекспира и пробовали сделать иначе». Глейхенгауз — о программе с голосом Борисова

«Взяли Шекспира и пробовали сделать иначе». Глейхенгауз — о программе с голосом Борисова
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Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал об идее показательной программы российского фигуриста Петра Гуменника по мотивам фильма «Хамнет», получившего награду «Оскар». В музыкальном сопровождении к программе будет звучать голос известного российского актёра Юрия Борисова.

«Мы взяли Шекспира и попробовали сделать программу немного иначе, чем обычно работаем с литературным материалом. В ней будет звучать голос Юры Борисова — он специально записал текст монолога», – передаёт слова Глейхенгауза корреспондент «Чемпионата» Соня Касаткина.

Премьерный показ программы состоялся 23 августа. Гуменник раскрывает образ Шекспира через движение, музыку и хореографию, а голос Борисова становится частью драматургии номера.

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