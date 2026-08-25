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«Плюс вайб». Шешелева и Карнаухов — об общении с иностранными юниорами на этапе ГП в Сиане

«Плюс вайб». Шешелева и Карнаухов — об общении с иностранными юниорами на этапе ГП в Сиане
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Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов рассказали, как складывалось их общение с иностранными спортсменами на этапе юниорского Гран-при в Сиане, Китай. Спортивная пара выиграла соревнования, набрав 191,84 балла, и обошла ближайших соперников на 34,32 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
22 августа 2026, суббота. 10:40 МСК
Окончено
1
Россия
2
Китай
3
Китай

Шешелева: На арене другие ребята были какие-то все дружелюбные. Они сами начинали разговор. Хотя, возможно, где-то я чего-то не понимала. Они там через переводчик переводили, ну, короче, плюс вайб.

Карнаухов: Я тоже включал несколько наших песен. Они послушали, оценили, им очень понравилось, — сказала спортивная пара в интервью Первому каналу.

Соревнования проходили с 20 по 22 августа. Отечественные фигуристы выступали в нейтральном статусе и завоевали четыре золота из четырёх возможных.

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