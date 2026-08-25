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Карнаухов рассказал, над чем будет работать пара при подготовке к следующему этапу ЮГП

Карнаухов рассказал, над чем будет работать пара при подготовке к следующему этапу ЮГП
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Российский фигурист Егор Карнаухов, выступающий в парном катании с Полиной Шешелевой, рассказал, над чем предстоит поработать их паре перед следующим этапом юниорской серии Гран-при в Анкаре, Турция, который пройдёт с 17 по 19 сентября.

— Дальше у вас Турция. Есть ли над чем работать после такого уверенного результата?
— Конечно, есть, да. Нет предела совершенству — любимая цитата наших тренеров. В первую очередь над тодесом хотелось бы поработать. Я думаю, мы много найдём, над чем можно будет работать, — сказал Карнаухов в интервью Первому каналу.

На первом этапе Гран-при ISU в китайском Сиане спортивной паре обнулили тодес в короткой программе. Несмотря на это, российские фигуристы выиграли соревнования, набрав 191,84 балла, и обошли ближайших соперников на 34,32 балла.

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