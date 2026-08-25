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«Почему все накинулись на Сену». Ягудин призвал проводить соревнования в Москве-реке

«Почему все накинулись на Сену». Ягудин призвал проводить соревнования в Москве-реке
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин ответил на вопрос, могли бы в России устроить соревнования в Москве-реке, как это было сделано в Сене в Париже во время летней Олимпиады 2024 года.

«А почему нет? Я не понимаю, почему все накинулись на Сену. Всё прошло нормально. Если кто-то, извиняюсь, провёл как-то не так вечер, так это, может быть, и не от Сены. У нас есть все условия. У меня как у спортсмена, который видел многое, глаза разбегаются от того, как в Москве всё развито. Шок от того, насколько развит спорт. Инфраструктура есть, это самое главное. Поэтому надо просто делать. Не задаваться вопросом, можно или нет. Просто делать», — приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

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