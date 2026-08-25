София Дзепка выступит на этапе ЮГП ISU в Таиланде

Российская фигуристка София Дзепка примет участие во втором этапе юниорского Гран-при ISU – 2026 в Бангкоке, Тайланд, Елена Костылёва будет первой запасной.

Дзепка значится основной фигуристкой в заявке на участие в турнире, которая опубликована на сайте Международного союза конькобежцев (ISU). Второй запасной на соревнованиях станет ученица Этери Тутберидзе Виктория Стрельцова.

Ранее Костылёва получила нейтральный статус и была заявлена на юниорский этап Гран-при ISU в Сиане, который проходил с 20 по 22 августа. Однако за несколько дней до старта фигуристка получила травму ягодичной мышцы, из-за которой была вынуждена сняться с соревнования. В итоге на этапе Гран-при выступала София Дзепка, выигравшая турнир с отрывом почти в 24 балла.

Несколько дней назад Костылёва возобновила тренировки после травмы и вернулась на лёд.