«С фигурным катанием имеют мало общего». Крутихина — о произвольных программах Гуменника

Журналист Полина Крутихина высказалась о задумке новой произвольной программы чемпиона России по фигурному катанию Петра Гуменника, поставленной известным хореографом Даниилом Глейхенгаузом. В программе Гуменник воплотит образ Уильяма Шекспира, за кадром прозвучит монолог в прочтении номинированного на «Оскар» актёра Юры Борисова.

«За последние годы я сформулировала два признака, которые позволяют выявить неудачную программу даже до её просмотра:

1. Использование закадрового текста.

2. Длинная пояснительная записка о замысле хореографа.

Думаю, вы уже догадались, кто собрал бинго своей новой программой.

Мне искренне жаль, что из всех достоинств Гуменника в его произвольных последних лет («Онегин», несостоявшаяся «Молитва» от Авербуха и нынешний «Гамлет») эксплуатируются только два – стать и харизма. С фигурным катанием они имеют мало общего, хотя позволяют продать чуть получше даже самые хореографически пустые вещи.

«Русский вызов» показывал, что Пётр умеет намного круче, чем катать вечно задумчивого парня. Он пластичен, хорошо слышит музыку, не стесняется (внутренняя скованность – серьёзное ограничение для некоторых фигуристов), а в его «Трансформере» было больше хореографических фишек, чем во всех трёх упомянутых выше произвольных.

При всех восторгах иностранных фанатов, впервые увидевших Гуменника в прошлом сезоне, они сходились в одном: Пётр, мягко скажем, не слишком быстр на льду. «Онегин» мог это оправдать определённой вальяжностью персонажа, но на второй год проблема станет ещё более выпуклой. Пустые программы и медленный темп всегда да