Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон пропустят «Мастерс» во Франции

Олимпийские чемпионы 2026 года в танцах на льду французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон не выступят на «Мастерсе» во Франции, который пройдёт с 27 по 29 августа.

«С сожалением сообщаем, что в этом году мы не примем участия в «Мастерсе».

Наше решение продолжить соревновательный сезон и необходимость восстановления после насыщенного олимпийского сезона вынудили нас немного сдвинуть сроки подготовки. Мы вкладываем все силы в создание новых программ, и нам нужно время, чтобы представить вам работу, достойную ваших ожиданий.

С нетерпением ждём встречи с вами на Trophée de France в октябре!

Удачи всем нашим товарищам, которые в ближайшие дни начнут выступления на «Мастерсе»!» – написал Сизерон на своей странице в социальных сетях.