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Тарасова отреагировала на решение юниоров убрать свои флаги для фото со Львом Лазаревым

Тарасова отреагировала на решение юниоров убрать свои флаги для фото со Львом Лазаревым
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение новозеландца Ли Яньхао и японца Даии Эбихары убрать флаги своих стран для совместной фотографии с россиянином Львом Лазаревым после церемонии награждения на юниорском этапе Гран-при ISU в Сиане.

«То, что на награждении другие фигуристы убрали свои флаги в знак солидарности с нашим Львом, говорит об их высоких человеческих качествах. Это говорит о том, что зарубежные фигуристы уважают наших спортсменов и хотят с ними соревноваться. Все беды идут из кабинетов. А спортсмены хорошо относятся друг к другу. ISU надо было возвращать наших фигуристов с флагом и гимном, чтобы всё было справедливо и по правилам», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Лев Лазарев выиграл этот этап Гран-при с отрывом в почти 20 баллов.

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