Стали известны темы программ Василисы Кагановской и Максима Некрасова на сезон-2026/2027

Алексей Горшков, тренер танцевального дуэта Василисы Кагановской и Максима Некрасова, рассказал о программах своих подопечных на сезон-2026/2027.

«Произвольную программу делал Бенуа Ришо, Седрик Тур скомпоновал нам музыку из нескольких частей. Будет очень интересное, проработанное либретто в четырёх частях – как Бенуа любит. Программа называется «Роден». Сюжет – скульптор, создающий изваяние.

Ритм-танец – «Пляска смерти» с танго. Постановка завязана на следование ритму, как и прописано в рекомендациях технического комитета ISU», – приводит слова Горшкова mywaysport.ru.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступят на «челленджере» в Японии, который пройдет в Токио с 4 по 6 сентября.