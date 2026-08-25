Тренер Фефеловой и Валова рассказал, какие ожидания у него были перед этапом ЮГП в Сиане

Тренер танцевального дуэта Марии Фефеловой и Артёма Валова Алексей Горшков признался, что его команда выезжала на этап Гран-при ISU в Сиане без каких-либо ожиданий. В итоге Фефелова и Валов выиграли соревнование, получив в сумме двух программ 162,16 балла.

— Совпали ли ваши расчёты с тем, что в итоге получили в Сиане?

— Глобально мы ни на что не рассчитывали. Мысли были только одни – как хорошо откататься. Потому что никто не знал, что нас ждёт. Именно у танцоров обстановка была наиболее непонятной.

Одиночники и парники плюс-минус понимали, как всё может быть. Их оценка чуть более объективна, она складывается из понятных, доступных технических элементов. Танцы же в этом отношении очень субъективны. Никакого понимания, как нас встретят после перерыва и что поставят, у нас не было.

Поэтому ожидать чего-либо с нашей стороны было бы неправильно. Не то чтобы даже нервничать, а именно что ожидать. Чёрная дыра какая-то, – приводит слова Горшкова mywaysport.ru.