Хуснутдинова пропустила открытую тренировку Тутберидзе из-за проблем с ногой — источник

Победительница этапа Гран-при России 17-летняя фигуристка Дина Хуснутдинова отсутствовала на открытой тренировке спортсменов группы Этери Тутберидзе 23 августа из-за боли в ноге. Об этом сообщил журналист Владислав Жуков у себя в чате телеграм-канала «Лапидарность».

«Так, кто про Дину спрашивал. Говорят, побаливает нога. Поэтому не было на трене», – написал Жуков в ответ на вопросы подписчиков.

В минувшее воскресенье, 23 августа, в Москве на своём катке спортсмены группы Этери Тутберидзе провели открытую тренировку, на которой представили программы на предстоящий сезон. Из приглашённых спортсменов на мероприятии выступил Пётр Гуменник.