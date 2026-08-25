«Рокировка стала определяющей для Сони и Лены». Вайцеховская — о лидере юниорской сборной

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская предположила, как изменится внутрироссийское судейство после победы Софии Дзепки на этапе юниорского Гран-при в Сиане.

«Приводила как-то уже историю, которая в своё время сильно врезалась мне в память. Чемпионат России – 1992/1993 в Челябинске, Анжелика Крылова и Владимир Фёдоров одним судейским голосом выигрывают у Елены Кустаровой и Олега Овсянникова, и Татьяна Анатольевна Тарасова, глядя на это, задумчиво говорит: «Надо же, одним судейским голосом они проиграли всю свою спортивную жизнь…»

Потом выяснилось, что да, проиграли. Именно всю жизнь. На главные старты поехали Крылова и Фёдоров, а через сезон вторая пара распалась — Овсянникова поставили в пару к Анжелике.

Нынешняя ситуация с Софией Дзепкой очень как-то перекликнулась. Человеку судьба подбросила счастливый билет, Соня им воспользовалась, сейчас готовится ко второму своему этапу Гран-при ISU и имеет хорошие шансы выйти в финал. Если всё сложится, судить её на внутренних стартах будут уже совсем иначе, чем судили бы, просиди она в запасных первую половину сезона под Леной Костылевой.

Ну а нам — интрига. Интересно же посмотреть, права я в своих рассуждениях по судейству или нет. Но пока есть устойчивое ощущение, что эта внезапная рокировка становится определяющей как для Сони, так и для Лены. Хотя для последней — со знаком минус», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.