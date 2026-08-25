ISU не публикует список лиц, которым было отказано в нейтральном статусе — Вонг

Международный союз конькобежцев (ISU) не публикует список лиц, которым было отказано в нейтральном статусе, сообщает американский журналист Джеки Вонг.

По информации Вонга, единственный способ узнать статус AIN того или иного спортсмена — это проверить, включён ли он в заявочный список участников соревнований. Не получившие нейтральный статус спортсмены могут проверить его только через заявку на «челленджер». Если в итоговом заявочном списке его не будет, значит, в статусе было отказано.

Напомним, ISU начал допускать российских и белорусских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе 30 июня 2026 года.