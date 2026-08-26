Роднина заявила, что роботы в спорте не могут показать силу духа в сравнении с людьми

Трёхкратная олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что роботы в спортивных соревнованиях не могут продемонстрировать характер и силу воли по сравнению с людьми.

«Самое интересное на соревнованиях не очки и секунды, а проявление человеческого характера, его нацеленности — это нас больше всего поражает. Очки — это констатация факта, а проявление духа и силы воли, преодоления — как раз самое интересное и интригующее. Надеюсь, что роботы такого показать не смогут, это в любом виде спорта, включая и фигурное катание. На тех соревнованиях самым зрелищным было, когда роботы на финише теряли ориентацию и падали.

Роботы на сегодняшний момент участвуют только на той основе, которая для них привычна, чего нельзя сказать о льде, воде, снеге. Надеяться, что они нас чему-то научат, не приходится. Хотя попытки соревнований между ними и людьми предпринимались давно, и одно другому не мешает. Насколько это будет друг другу помогать или вредить, я не знаю», — приводит слова Родниной ТАСС.

На вторых Всемирных соревнованиях человекоподобных роботов в Пекине машины показали рекордные результаты в спринте на 400 и 100 м. В частности, наилучшие результаты, показанные роботами на 100-метровке — 9,314 секунды (машина «Тяньгун») и 9,315 секунды (робот «Тяньцзяо») — это превышает мировой рекорд, поставленный человеком (9,58 секунды).