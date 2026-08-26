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«Не переживайте, я вернусь». Алиса Лью заявила, что пропустит сезон-2026/2027

«Не переживайте, я вернусь». Алиса Лью заявила, что пропустит сезон-2026/2027
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Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью заявила, что пропустит предстоящий сезон-2026/2027.

«Дорогие болельщики! Пока остальные анонсируют свои программы, я пользуюсь случаем, чтобы сообщить, что в этом сезоне не выйду на соревнования. Я всегда стремлюсь к новым вызовам, чтобы развиваться в артистизме и катании. Для меня важно, чтобы мой спорт отражал мой личный рост. Я возьму некоторое время, чтобы перенастроиться, усовершенствовать детали и тому подобное. Не переживайте, я вернусь, а пока буду болеть за ребят из своей команды – за всех, кто близко и далеко. Скоро увидимся», – написала Лью на своей странице в социальной сети.

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