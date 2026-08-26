ISU не будет обнулять рекорды после изменения правил в этом сезоне — Вонг

Международный союз конькобежцев (ISU) не будет обнулять рекорды в фигурном катании после изменения правил в этом сезоне, сообщает американский журналист Джеки Вонг.

По информации Вонга, ISU пересмотрел систему судейства в рамках обновлённой Международной системы оценивания (IJS) и определил, что на данном этапе нет достаточных оснований для обнуления действующих мировых рекордов.

ISU продолжит следить за результатами в течение сезона и пересмотрит ситуацию, если появятся новые доказательства того, что сброс рекордов обоснован.

Международный союз конькобежцев начал допускать российских и белорусских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе 30 июня 2026 года.