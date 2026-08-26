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«Возвращение россиян сыграло роль». Бестемьянова — о решении Алисы Лью пропустить сезон

«Возвращение россиян сыграло роль». Бестемьянова — о решении Алисы Лью пропустить сезон
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова предположила, что решение двукратной олимпийской чемпионки американской фигуристки Алисы Лью пропустить предстоящий сезон-2026/2027 может быть связано с возвращением россиян на международную арену.

«Для меня это не новость, я вообще думала, что она закончит. Зачем ей возвращаться? Она олимпийская чемпионка. Она получила всё. У нее миллионные рекламные контракты. Это всё пустые разговоры о том, что «я вернусь». Я считаю, что она не будет возвращаться.

Но, конечно, возвращение россиян тоже сыграло свою роль, реалии таковы, что ей тогда придётся возвращать четверной прыжок и тройной аксель. Для неё это очень трудно, она может, но ей больше это не нужно», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Ранее американская фигуристка объявила о пропуске предстоящего сезона, чтобы перенастроиться и усовершенствовать детали.

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