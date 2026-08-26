«Угрозы я не ощущал». Лазарев — об участниках этапа Гран-при в Сиане

Российский фигурист Лев Лазарев рассказал, что не ощущал угрозы от участников первого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай, и дал оценку своему выступлению.

«Я посмотрел, кто будет участвовать. Но у меня не было цели кого-то обогнать. Понимал, что, если сделаю, что умею, мне хватит как минимум для пьедестала. Какой-то особенной угрозы я не ощущал.

Понимаю, что из-за того, что у меня очень много четверных, я не доделываю хореографию. И иногда очень сильно. На тренировках до этапа в Китае я старался катать в полную силу – дотягивать ноги, попадать в образ. Чтобы не было такого, что программа идёт, а я в это время просто готовлюсь к прыжку. И у меня более-менее получалось. Но на этапе показать то, что я натренировал, не получилось ввиду тех объективных проблем, о которых я говорил. Но я буду постепенно добавлять хореографию. Сразу всё, конечно, не получится, но я буду стараться. В идеале – сочетая с текущим количеством прыжков. Я посмотрел свой прокат произвольной в Сиане –