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«Сам от себя не ожидал». Лазарев — об интервью на английском языке после победы в Сиане

«Сам от себя не ожидал». Лазарев — об интервью на английском языке после победы в Сиане
Комментарии

Российский фигурист Лев Лазарев, выигравший первый этап Гран-при ISU среди юниоров в Сиане, рассказал об опыте интервью зарубежному корреспонденту на английском языке после победы.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Сиань, Китай
Юноши. Произвольная программа
22 августа 2026, суббота. 06:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Россия
250.21
2
Ли Яньхао
Новая Зеландия
230.89
3
Даия Эбихара
Япония
219.76

— Ты давал интервью Теду Бартону, продемонстрировав отличный английский. Занимаешься с репетитором?
— Как сдал ЕГЭ, больше не занимался.

— На сколько баллов сдал английский?
— 84. Честно, сам от себя не ожидал, что смогу поговорить с Тедом Бартоном, потому что думал, что ничего не пойму, буду кричать всем, чтобы кто-нибудь помог. Оказалось, что всё нормально. Конечно, с небольшими паузами говорил, но в целом понимал, о чём он меня спрашивает, и знал, что мне отвечать. А так с репетитором я сейчас не занимаюсь, до ЕГЭ мы занимались один раз в неделю, и то не всегда получалось. И мы готовились чисто к экзамену, к шаблонному формату. Можно сказать, что английский, который пригодился бы в жизни, мы не изучали, — приводит слова Лазарева Sport24.

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