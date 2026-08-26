«Сам от себя не ожидал». Лазарев — об интервью на английском языке после победы в Сиане

Российский фигурист Лев Лазарев, выигравший первый этап Гран-при ISU среди юниоров в Сиане, рассказал об опыте интервью зарубежному корреспонденту на английском языке после победы.

— Ты давал интервью Теду Бартону, продемонстрировав отличный английский. Занимаешься с репетитором?

— Как сдал ЕГЭ, больше не занимался.

— На сколько баллов сдал английский?

— 84. Честно, сам от себя не ожидал, что смогу поговорить с Тедом Бартоном, потому что думал, что ничего не пойму, буду кричать всем, чтобы кто-нибудь помог. Оказалось, что всё нормально. Конечно, с небольшими паузами говорил, но в целом понимал, о чём он меня спрашивает, и знал, что мне отвечать. А так с репетитором я сейчас не занимаюсь, до ЕГЭ мы занимались один раз в неделю, и то не всегда получалось. И мы готовились чисто к экзамену, к шаблонному формату. Можно сказать, что английский, который пригодился бы в жизни, мы не изучали, — приводит слова Лазарева Sport24.