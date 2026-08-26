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«Работаю над непрыжковыми элементами». Лазарев опубликовал видео с тренировки

«Работаю над непрыжковыми элементами». Лазарев опубликовал видео с тренировки
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Российский фигурист Лев Лазарев опубликовал видео с тренировки. Спортсмен готовится к следующему этапу юниорской серии Гран-при ISU в Бангкоке, Таиланд, улучшая непрыжковый контент.

«Работаю над непрыжковыми элементами! Додумываю слайд из хореографической последовательности в ПП!

Огромное спасибо Федерации фигурного катания на коньках России и моему тренеру Сергею Дмитриевичу за то, что разрешили мне готовиться к следующему этапу Гран-при в Новогорске на тёплом льду!!! Я очень вам благодарен!» — написал Лазарев у себя в телеграмм-канале, прикрепив видео.

Российский фигурист выиграл первый этап Гран-при ISU, набрав 250,21 балла и опередив ближайшего преследователя новозеландца Ли Яньхао почти на 20 баллов.

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