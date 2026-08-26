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Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявлены на «челленджер» в США в сентябре

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявлены на «челленджер» в США в сентябре
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Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, заявлены на турнир John Nicks Pairs International (категория «челленджер»), который пройдёт в Норвуде, США, 11 и 12 сентября. Об этом свидетельствует заявка, опубликованная на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Из наиболее известных спортсменов в заявке находится также армянская пара Карины Акоповой и Никиты Рахманина, которая ранее выступала за Россию.

Летом 2026 года Бойкова и Козловский получили статусы нейтральных атлетов. До турнира в США они планируют выступить на «челленджере» в Токио.

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