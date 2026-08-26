Бетина Попова: работа в годы отстранения была проделана не напрасно

Чемпионка Универсиады 2019 в паре с Сергеем Мозговым Бетина Попова оценила выступление российских фигуристов на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай, и отметила, что работа, проделанная в годы отстранения, была не напрасной.

— Как вам выступления наших юниоров на их первом международном турнире?

— Наша сборная показала феноменальный результат. Это огромный показатель для нашей федерации и сборной, что в эти годы работа была проделана не впустую, что мы не только остались на том же уровне, как раньше, но и смогли спрогрессировать. Уходя с международной арены, российские спортсмены были на лидирующих позициях. И, как мы видим после возвращения, хотя бы на уровне юниоров, на лидирующих позициях мы и остаёмся, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.