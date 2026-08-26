Бетина Попова считает, что в мировом юниорском парном катании кризис

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова высказала мнение, что в мировом юниорском парном катании плачевное положение дел.

— Бешеные отрывы были от вторых мест, конкуренция на международной арене не очень серьёзная, на сколько голов наши ребята выше?

— Если брать парное катание, то в мировом фигурном катании ситуация в целом плачевная. Мне, честно говоря, даже боязно за наших ребят. Другие страны, глядя на наших спортсменов, могут делать что-то нехорошее, вводить новые правила, потому что парное катание в целом пытаются упрощать, чтобы оно было доступнее, потому что русские пары выше голов на пять минимум. Там действительно огромный отрыв и в техническом, и в компонентном плане. Наши юные ребята делают четверные элементы, прыгают самый сложнейший прыжковый контент, а мировые пары пытаются справляться с двойными выбросами, подкрутками. У нас такие элементы исполняются только в первом спортивном разряде, в КМС уже такого нет, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.