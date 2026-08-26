15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бетина Попова считает, что в мировом юниорском парном катании кризис

Бетина Попова считает, что в мировом юниорском парном катании кризис
Комментарии

Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова высказала мнение, что в мировом юниорском парном катании плачевное положение дел.

— Бешеные отрывы были от вторых мест, конкуренция на международной арене не очень серьёзная, на сколько голов наши ребята выше?
— Если брать парное катание, то в мировом фигурном катании ситуация в целом плачевная. Мне, честно говоря, даже боязно за наших ребят. Другие страны, глядя на наших спортсменов, могут делать что-то нехорошее, вводить новые правила, потому что парное катание в целом пытаются упрощать, чтобы оно было доступнее, потому что русские пары выше голов на пять минимум. Там действительно огромный отрыв и в техническом, и в компонентном плане. Наши юные ребята делают четверные элементы, прыгают самый сложнейший прыжковый контент, а мировые пары пытаются справляться с двойными выбросами, подкрутками. У нас такие элементы исполняются только в первом спортивном разряде, в КМС уже такого нет, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Мы остаёмся на лидирующих позициях». Бетина Попова в восторге от наших юниоров!
Эксклюзив
«Мы остаёмся на лидирующих позициях». Бетина Попова в восторге от наших юниоров!