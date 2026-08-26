Бетина Попова высказалась об изменениях правил в фигурном катании

Тренер в группе Сергея Рослякова, победительница Универсиады‑2019 Бетина Попова высказала мнение об изменении правил в фигурном катании.

— Мы впервые увидели полноценные программы по новым правилам, с сокращённым количеством прыжков, хореографическими элементами, как вам такие изменения?

— Что касается целостности программы — это не сильно повлияло. Может, для обычного зрителя в каких-то моментах даже стало интереснее, но спортивную составляющую это немного убивает. Хореографические элементы — это крайне субъективные моменты оценивания. Из-за этого пропадает спортивная составляющая. На этих хореографических элементах, исполнив более лёгкий технический контент, ты можешь заработать те баллы, которые какими-то другими путями заработать ты бы не смог никогда.

Мне не очень нравятся хореографические элементы в парном катании. Мне кажется, что им там не место. В танцах на льду — конечно, да. В одиночном катании это тоже довольно органично выглядит. Сфера вращений у одиночников уже давно нуждалась в каком-то обновлении — и это дало какой-то глоток свежего воздуха. А вот в парном катании это не сильно повлияло, и тем самым дало возможность немного облегчить контент, а также более субъективно судить, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.