Бетина Попова оценила судейство на юниорском Гран-При ISU в Китае

Бывшая фигуристка, а ныне тренер, работающий с парой Алёна Косторная/Георгий Куница, Бетина Попова оценила судейство на первом этапе юниорской серии Гран-при ISU в Сиане, Китай.

— По поводу судейства, как можно оценить те баллы, которые получили наши ребята?

— Если брать российские оценки, то получился не такой большой разрыв. На международной арене наших ребят отсудили так же, как и на домашней. Если мы берём лучшие результаты прошлого сезона, они обычно у спортсменов устанавливаются не на первом турнире, а ближе к главным стартам — к первенству, к финалу Гран-при. Получается, что это всего лишь первый этап Гран-при, а у наших ребят уже оценка где-то на пять баллов меньше их лучшего результата. Судейство было максимально адекватным и честным к нашим ребятам, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

На первом этапе Гран-при ISU российские фигуристы завоевали четыре золота из четырёх возможных.