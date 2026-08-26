Попова: как к нам относятся судьи, мы поймём только на чемпионате мира

Чемпионка Универсиады-2019 в паре с Сергеем Мозговым Бетина Попова отметила, что отношение судей к российским спортсменам можно будет понять на чемпионате мира.

— Есть ли у наших спортсменов потенциал выигрывать или забирать весь пьедестал юниорского чемпионата мира или финала Гран-при?

— Здесь уже сложнее рассуждать. Есть такая практика, что на первые этапы приезжает чуть более слабый состав, лидеры очень редко заявляются в своих видах. И конкретно на этом этапе не было ни одного лидера среди юниоров — ни в одном виде. И вот здесь появляется вопрос: насколько по сезону у ребят хватит и терпения, и мотивации держать эту планку и противостоять тем спортсменам, у которых есть мировой рейтинг и которых судьи знают как мировых лидеров?

— У одиночников юниорские лидеры переходят в этом сезоне во взрослые, получается, что здесь места вакантные?

— По-прежнему остаются те, кто занимал призовые места на чемпионате мира. И здесь нельзя сказать, что это место вакантно. Всё равно наши спортсмены ещё незнакомы для международных судей. И, к примеру, если эта судейская бригада отнеслась к ним достаточно лояльно, то не факт, что какая-то другая бригада будет точно так же относиться. Здесь надо смотреть по ходу сезона в сравнении. И в силу того, что у нас всего лишь по два этапа у всех, кроме парников — у них три, не будет возможности понять, какое именно отношение к нашим спортсменам. Поймём уже непосредственно на чемпионате мира, — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.