«Ещё год можно определяться, что я хочу делать». Лев Лазарев — о планах на образование

Российский фигурист Лев Лазарев, выигравший первый этап Гран-при ISU среди юниоров в Сиане, рассказал о планах на получение высшего образования.

— Как дела с другими экзаменами и поступлением?

— Никуда не поступал, потому что хочу пересдавать русский. Я его сдал на 81. Это достаточно низкий балл. На сколько я сдал биологию, даже не хочу говорить, потому что там баллы, мягко говоря, не очень хорошие. Я тоже её буду пересдавать, чтобы поступить на тренерский. Но на тренерский мне хватило, просто хочу улучшить свой балл по биологии. Ещё сдал базовую математику на пять, в следующем году пойду профиль писать. По крайней мере, я на это надеюсь. И если решу ещё куда-то поступать, кроме спортивного, то буду поступать по этим предметам.

— А зачем пересдавать, если ты и проходил на тренерскую специальность?

— Сам не понимаю. Просто хочу, чтобы по биологии у меня всё-таки было больше баллов. К тому же мне ещё 16 лет, поступать так рано смысла нет. Ещё год можно определяться, что я хочу делать. И как раз ещё есть год на то, чтобы подготовиться и сдать ЕГЭ на лучшие баллы.

— Ты закончил школу в 16 лет экстерном?

— Да, я закончил за один учебный год восьмой и девятый классы. Зачем — никто не знает. Но, видимо, мне это сыграло на руку, потому что теперь у меня есть год в запасе, – приводит слова Лазарева Sport24.