«Будет посложней, но слабых у нас нет». Ягудин — о преимуществе взрослых фигуристов из РФ

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин заявил, что на взрослых международных соревнованиях преимущество российских фигуристов будет меньше, чем на юниорском уровне.

«В юниорском спорте мы всегда были на голову выше остальных. На взрослых турнирах будет посложней. Если у юниоров отрыв был значительным, то во взрослых он будет уже чуть меньше. Но слабых у нас нет», — приводит слова Ягудина «РИА Новости Спорт».

На прошедшем первом этапе Гран-при ISU среди юниоров в Сиане, Китай, российские фигуристы завоевали золото во всех видах. Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, обошли ближайших соперников на 34,32 балла, а отрыв Льва Лазарева составил почти 20 баллов.