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«Пути назад нет». Трусова — о предстоящем сезоне

«Пути назад нет». Трусова — о предстоящем сезоне
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) российская фигуристка Александра Трусова высказалась о предстоящем сезоне-2026/2027.

Фото: из личного архива Александры Трусовой

«График тренировок выстроен. Цели поставлены. Пути назад, судя по всему, тоже нет. Хорошо, что рядом есть те, кто поддерживают», — написала Трусова в социальной сети, прикрепив фото с тренировки.

Спортсменка примет участие в турнире серии «челленджер» в Токио, Япония. Соревнование пройдёт с 4 по 6 сентября и станет для россиян первым возвращением на международную арену на взрослом уровне после отстранения. Российские спортсмены допущены к стартам в нейтральном статусе.

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