«Нам всё равно». Авербух заявил, что пропуск сезона Лью не скажется на россиянах

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил, что решение двукратной олимпийской чемпионки Алисы Лью не выступать в предстоящем сезоне ничего не изменит для российских фигуристок, так как конкуренция всё равно остаётся высокой.

«Что касается наших девочек, то нам всё равно, что Алиса приняла решение пропустить сезон. Достаточно много конкурентов, которых надо обыгрывать, возвращать свои позиции. Это в первую очередь японские фигуристки. Конечно, у нас очень высокий уровень, но только одна девочка будет представлять Россию на чемпионатах Европы и мира, и поэтому чемпионат России будет самым интересным турниром вообще всего сезона», — приводит слова Авербуха «РИА Новости Спорт».

Ранее американская фигуристка объявила о пропуске предстоящего сезона-2026/2027, чтобы перенастроиться и усовершенствовать детали.