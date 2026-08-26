«Она сейчас звезда». Тарасова — о решении Алисы Лью пропустить сезон

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение двукратной олимпийской чемпионки 2026 года Алисы Лью не выступать в предстоящем сезоне.

«Мне понятно её решение. Она сейчас звезда. С допуском российских фигуристов это не связано. Что же касается её возвращения, то она уже показывала, что может вернуться», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее американская фигуристка объявила о пропуске предстоящего сезона-2026/2027, чтобы перенастроиться и усовершенствовать детали. В 2022 году Лью завершала спортивную карьеру, но в 2024-м вернулась на соревнования.