15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Она сейчас звезда». Тарасова — о решении Алисы Лью пропустить сезон

«Она сейчас звезда». Тарасова — о решении Алисы Лью пропустить сезон
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение двукратной олимпийской чемпионки 2026 года Алисы Лью не выступать в предстоящем сезоне.

«Мне понятно её решение. Она сейчас звезда. С допуском российских фигуристов это не связано. Что же касается её возвращения, то она уже показывала, что может вернуться», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Ранее американская фигуристка объявила о пропуске предстоящего сезона-2026/2027, чтобы перенастроиться и усовершенствовать детали. В 2022 году Лью завершала спортивную карьеру, но в 2024-м вернулась на соревнования.

Материалы по теме
«Нам всё равно». Авербух заявил, что пропуск сезона Лью не скажется на наших фигуристах
Комментарии