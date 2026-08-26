«Я не видел причин». Глейхенгауз — об уходе Петросян из группы Тутберидзе

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался об уходе трёхкратной чемпионки России по фигурному катанию Аделии Петросян из группы тренера. Фигуристка покинула группу, в которой тренировалась семь лет, в июле 2026 года.

«Я не видел причин. Сезон был сложный, мы вместе проходили через все трудности. Откатали шоу, ушли в отпуск, начали тренироваться. Адель начала сезон, мы начали раскатываться, было всё ок.

Потом Аделии нужно было с институтом разобраться, какие-то съёмки, проекты были – в общем, она в какой-то момент подошла и сказала: «Наверное, этот сезон я пропущу» Мы такие: «Может, не надо?» Поговорили, но она уже взрослая девочка – мы услышали, как скажет.

Потом выходит новость о том, что нас допускают. Аделя приходит и говорит: «Ну тогда ладно, тогда будем». Ну всё, будем и будем. Потом мы вместе были на «ВК Фесте», а на следующий день она прощается.

Она по очереди со всеми нами пообщалась. У меня лично с ней всегда были близкие отношения в плане того, что я всегда её поддерживаю, мы всегда могли пообщаться. Даже на тренировке она могла ко мне подойти – мы садились и что-то обсуждали. Точно так же и в тот раз я с ней сел, и мы долго разговаривали.

У нас вообще не было никакого негатива. Не было такого: «Я обижена на вас». Был душевный разговор, мы попрощались на такой ноте, что, может быть, это не навсегда, дальше посмотрим, как всё будет складываться. Она очень мило говорила: «Вы мне пишите».

Но причину ты так никогда и не получаешь. Я предложил Аделии столько вариантов и столько даже не близких нашей группе возможностей, которые мы не предлагали ни одному спортсмену. У неё был полный карт-бланш на любые действия, желания, сборы, постановки – что угодно. Здесь решение было уже твёрдо принятое чуть заранее. Она не готова была сдавать назад.

Я не могу предугадать, в чём причина, потому что это будет только моё мнение. Я в любом случае уважаю её решение, потому что у нас никогда не было конфликтов, прощание проходило в душевной обстановке. Чувствуется, что у нас был общий путь, и мы останемся в хороших отношениях, даже несмотря на то что произошло. Я думаю, что сама Аделия просто когда-нибудь об этом расскажет.

Внутри, конечно, безумно больно, это не меняется. Другое дело, что ты, уже имея какой-то опыт, просто по-разному начинаешь на это реагировать. От того, что ты пошлёшь на три буквы или хлопнешь дверью, лучше не будет.

Иногда бывает, что спортсмен приходит прощаться, но вы поговорили и оказывается, что это была какая-то детская обидка на слово, на ситуацию. Вы это