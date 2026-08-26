«Поедет на другие международные старты». Рудковская — о планах Костылевой на сезон

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская поделилась планами на сезон двукратной чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой после того, как стало известно, что фигуристка не выступит на этапа Гран-при в Таиланде.

«Лена Костылева не выступит на этапе Гран-при в Бангкоке. Она только на прошлой неделе вернулась к тренировкам, так что мы не хотим рисковать её физическим состоянием. Надеемся, её восстановление пройдёт по плану.

Что касается будущих соревнований, Лена уже не сможет выступить на этапе Гран-при, потому что нам выделили всего два из них. Мы планируем, что она поедет на другие международные старты, но всё, опять же, будет зависеть от процесса её восстановления», — приводит слова Рудковской Sport24.