«Смотрели: то лучше, то хуже, и приняли такое решение». Глейхенгауз — об операции Садковой

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз высказался о травме одной из своих учениц, серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Дарьи Садковой. Ранее спортсменка сообщила, что перенесла небольшую операцию.

«У Даши болела правая нога — голеностоп — уже долгое время, то есть она его часто подворачивала. Это было и на прыжковом турнире (имеется в виду чемпионат России по прыжкам 2026 года. — Прим. «Чемпионата»). Каждый раз, когда она неудачно в недокрут приземлялась на правую ногу, мы долго восстанавливались, всё время там чуть-чуть то надорвётся, то потянется, всё время были микротравмы в голеностопе, и это было на протяжении нескольких сезонов, то есть травма небольшая, две-три недели, месяц восстановления, вроде всё ок, и всё время повторения. Поэтому она приняла решение [сделать операцию].

В этом сезоне мы уже начали кататься, она снова начала прыгать, сказала, что опять эта нога побаливает, и они приняли решение — и с мамой, потом вместе с нами — о том, чтобы сделать небольшую операцию, где ей обещали всё это подчистить. Это не суперсерьёзно — лапароскопически. Она её сделала и пока не выходила на лёд, то есть это было совсем недавно.

Мы успели до этого момента поставить новую короткую программу, причём мы прям специально хотя бы короткую поставили, и буквально на следующий день у неё была операция. Всё было обговорено. Единственное, что мы были как бы расстроены тем, что жаль, не в июне [сделана операция], но она говорила, что они хотят попробовать всё-таки сначала без вмешательства. В итоге вот мы как бы месяц-полтора ждали, смотрели: то лучше, то хуже, и потом приняли такое решение», – сказал Глейхенгауз в выпуске шоу «Каток» на YouTube.