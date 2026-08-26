«Поражает, насколько ей это самой нужно». Глейхенгауз — о тренировках Трусовой

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, высказался о подготовке серебряного призёра Олимпиады 2022 года Александры Игнатовой (Трусовой) к предстоящему сезону-2026/2027.

«Саша есть Саша. Тут нечего говорить. Поражает, насколько ей это самой нужно. Вот этот момент когда ты… Не будем скрывать, возникает момент когда тебе [тренеру] надо больше, то с Сашей этого абсолютно нет. Саша делает то, что считает нужным. Она всегда получала удовольствие от тренировочного процесса и от четверных.

Тренировочный процесс отличается. Мы обговаривали, сколько дней в неделю она тренируется, сколько тренировок. Это свой абсолютно график. Мы понимаем, что она взрослый спортсмен, у которого есть ребёнок и дела. Это не: «Я в кино хочу пойти». Мы подстраиваемся под её график, но также и она отвечает нам взаимностью в том, что нет такого, что мы ставим график, например, будет два дня тренировочных, и в эти два дня мы должны прокатать обе программы целиком, а на третий день будет выходной, потом опять план тренировочный… Нет такого, что она не будет соблюдать требования по количеству прокатов и нагрузке. Это общая работа. И мы прекрасно понимаем, что нужно больше отдыха, восстановления и времени, но и Саша при этом, приходя на тренировку, выполняет полностью весь объём», – сказал Глейхенгауз в выпуске шоу «Каток» на YouTube.

В августе 2025 года Александра Игнатова родила сына. В январе 2026 года фигуристка заявила о возобновлении спортивной карьеры. Её первыми соревнованиями станет «челленджер» в Японии в начале сентября.