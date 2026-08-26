«Она говорит, что прям так болит, что не может терпеть». Глейхенгауз — о травме Акатьевой

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз рассказал о длительном восстановлении чемпионки России по фигурному катанию 2023 года Софьи Акатьевой после травмы ноги.

«Соня уже сколько сезонов не может разобраться именно со своей ногой, с тем, что у неё болело три года. Сколько врачей, столько и мнений: кто-то говорит, что там уже вообще ничего нет, кто-то говорит, что надо делать то-то. Мы уже что только не делали. Ей это не мешает жить, кататься, но как только она начинает прыгать и бить правой ногой по льду — лутц, флип и так далее, — у неё начинает болеть нога, и она говорит, что прям так болит, что не может терпеть. При этом ей никто не говорит, что надо было делать операцию. Сейчас были новые врачи, она ездила и проделала курс плазмы. После этого она первые дни вышла на лёд. Я надеюсь, что наконец-то ей перестанет быть больно, потому что здесь речь именно о том, что она постоянно пропускает, просто ждёт, чтобы прошло, оно у неё проходит, выходит на лёд, а на льду опять болит. То есть всё время один и тот же круг, который длится уже всё это время. Поэтому надеюсь, что вот сейчас это лечение, которое было опробовано, поможет», – сказал Глейхенгауз в выпуске шоу «Каток» на YouTube.