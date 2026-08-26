Глейхенгауз — о восстановлении Двоеглазовой: всё идёт по плану, она уже прыгает тройные

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал о восстановлении после травмы серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Алисы Двоеглазовой.

«У Алисы все идёт по плану. Мы ждали все сроки, которые просили врачи после того, как она получила травму, то есть абсолютно по максимуму всё досидели, никуда не торопимся и не торопились.

Как сказали нам врачи, травма была накопительная, у неё уже она побаливала, но почему-то она нам об этом не говорила. То есть она говорила об этом врачам, что нога что-то там побаливает, ей поделали физиотерапию, она говорит: «Всё прекрасно, всё окей». Не было такого, что она вообще на неё жаловалась и говорила, что у неё где-то там тянет или что-то болит. Накапливалось, накапливалось, и в один момент она дёрнула.

Сейчас она индивидуально занимается восстановлением с нашей сотрудницей на катке. Потихоньку, с самого начала, с первых шагов и движений на полу. Спустя месяц она начала по 15 минут выходить кататься максимально аккуратно. Она уже прыгает тройные. Это уже огромный путь. Мы поставили короткую программу, на этой неделе будем ставить произвольную и смотреть на её восстановление», – сказал Глейхенгауз в выпуске шоу «Каток» на YouTube.