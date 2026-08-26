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Гуменник представит новую короткую программу на мастер-классе клуба Москвиной в Игоре

Гуменник представит новую короткую программу на мастер-классе клуба Москвиной в Игоре
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Чемпион России и участник Олимпийских игр 2026 года по фигурному катанию Пётр Гуменник сообщил, что представит короткую программу на сезон-2026/2027 на мастер-классе клуба заслуженного тренера России Тамары Москвиной в Игоре.

«С нетерпением жду вас в субботу в Игоре, где я представлю свою новую короткую программу», – сказал Гуменник в телеграм-канале своего фан-сообщества.

Напомним, КП поставлена канадским хореографом и чемпионкой мира в танцах на льду Ше-Линн Бурн. Музыкальной композицией для программы была выбрана My body is a cage (англ. «Моё тело – клетка») английского исполнителя Питера Гэбриела. Постановка была создана в США, где российский фигурист прошёл летом длительную стажировку у американского тренера Рафаэля Арутюняна.

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