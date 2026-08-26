«На международной и на нашей арене — мы везде будем слушать Юру Борисова». Гуменник — о ПП

Чемпион России и участник Олимпиады 2026 года по фигурному катанию Пётр Гуменник поделился впечатлениями от работы с известным актёром Юрой Борисовым.

Ранее стало известно, что Борисов поучаствовал в создании новой произвольной программы фигуриста. Он записал монолог, который станет частью музыкального сопровождения.

— Петя, расскажи про ваше взаимодействие с Юрой Борисовым. Зачем он приходил, что вы обсуждали? В принципе, как это было?

— С Юрой Борисовым мы встретились сначала на льду. Он смотрел, как я катаю программу, обсуждал с Даниилом Марковичем [Глейхенгаузом] постановку. Потом, на следующий день, мы собрались все вместе в студии, втроём, за книгой «Гамлет». Обсуждали, что я катаю: скорее Гамлета или Шекспира, какие эмоции пытаюсь передать. Он очень ответственно подошёл к записи, очень дотошно изучил всё про фигурное катание, про меня. Даже дал понять, что он смотрел и мои интервью, и даже интервью моего отца, так что очень погрузился в тему. И потом он записал своим чудесным голосом как на русском, так и на английском языке две записи.

— То есть на международной арене мы всё-таки будем слышать Юру Борисова?

— Да, и на международной, и на нашей арене — мы везде будем слышать и слушать Юру Борисова.

— Прекрасно! А катался ли Юра, может быть, с вами на льду, потому что я знаю, что он участвовал в фильме «Серебряные коньки», или всё-таки он не рискнул с вами соревноваться?

— Он не рискнул, только некоторые теоретические вопросы узнал: сколько элементов, какие есть прыжки. Но сам на практике не применил, – сказал Гуменник в видео в телеграм-канале своего фан-сообщества.