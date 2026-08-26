Аделия Петросян начнёт подготовку к сезону под руководством Инны Гончаренко

Трёхкратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян начнёт подготовку к сезону под руководством тренера Инны Гончаренко. Об этом сообщает RT на русском.

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган подтвердил, что фигуристка уже поставила их в известность об этом. Петросян собирается подготовить к контрольным прокатам сборной России, которые пройдут 19-20 сентября, хотя бы короткую программу, и уже начала работать с новым тренером в ежедневном режиме, чтобы подойти к этому мероприятию в максимально возможной форме.

Напомним, ранее Аделия Петросян покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На прошедших Олимпийских играх 2026 года в Милане фигуристка заняла шестое место.