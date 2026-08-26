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Аделия Петросян подтвердила сотрудничество с тренером Инной Гончаренко

Аделия Петросян подтвердила сотрудничество с тренером Инной Гончаренко
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян подтвердила сотрудничество с тренером Инной Гончаренко.

«Я подтверждаю, что начала сотрудничество с Инной Германовной Гончаренко. Очень благодарна ей за то, что она согласилась помочь мне подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки. Моя короткая программа поставлена Анжеликой Алексеевной Крыловой, произвольная — ещё в процессе», – написала Петросян в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Аделия покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На прошедших Олимпийских играх 2026 года в Милане фигуристка заняла шестое место.

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