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Аделия Петросян высказалась о возможности выступать в сезоне-2026/2027

Аделия Петросян высказалась о возможности выступать в сезоне-2026/2027
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян высказалась о возможном участии в предстоящем соревновательном сезоне-2026/2027.

«Буду счастлива, если получится выступать в этом сезоне» – написала Петросян в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что после ухода от Этери Тутберидзе фигуристка продолжит свою карьеру под руководством тренера Инны Гончаренко. Петросян намерена принять участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 19-20 сентября.

Аделии Петросян 19 лет. На прошедших в феврале 2026 года Олимпийских играх спортсменка заняла шестое место.

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