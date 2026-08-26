Аделия Петросян высказалась о возможности выступать в сезоне-2026/2027

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян высказалась о возможном участии в предстоящем соревновательном сезоне-2026/2027.

«Буду счастлива, если получится выступать в этом сезоне» – написала Петросян в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что после ухода от Этери Тутберидзе фигуристка продолжит свою карьеру под руководством тренера Инны Гончаренко. Петросян намерена принять участие в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут 19-20 сентября.

Аделии Петросян 19 лет. На прошедших в феврале 2026 года Олимпийских играх спортсменка заняла шестое место.