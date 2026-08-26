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«Аделия серьёзно настроена на сезон». Гончаренко высказалась о работе с Петросян

«Аделия серьёзно настроена на сезон». Гончаренко высказалась о работе с Петросян
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Российский тренер Инна Гончаренко высказалась о начале сотрудничества с трёхкратной чемпионкой России и участницей Олимпиады-2026 Аделией Петросян.

«Аделия обратилась ко мне с просьбой о подготовке к контрольным прокатам. Несколько тренировок провели, программы в процессе постановки, но во что это выльется в дальнейшем, прогнозировать пока сложно, тем более что контрольные прокаты уже близко. Во всяком случае Аделия серьёзно настроена на сезон, несмотря на сложный олимпийский год», – приводит слова Гончаренко ТАСС.

Напомним, ранее Аделия Петросян тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Однако летом этого года решила сменить тренерский штаб.

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