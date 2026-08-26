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Кевин Эймоз рассказал о проблемах со здоровьем в межсезонье

Кевин Эймоз рассказал о проблемах со здоровьем в межсезонье
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Семикратный чемпион Франции по фигурному катанию Кевин Эймоз рассказал, что столкнулся с некоторыми трудностями со здоровьем летом и начнёт сезон чуть позже.

«Из-за некоторых проблем со здоровьем, возникших этим летом, мне пришлось провести несколько недель вдали от тренировок, и я смог вернуться на лёд гораздо позже, чем планировал. На данный момент я просто не готов представить свои программы на соревнованиях. Мой приоритет – быть готовым и показать свой максимум на предстоящих международных стартах, поэтому я даю себе время, необходимое для того, чтобы правильно подготовиться и быть во всеоружии, когда это будет важно», – написал Эймоз на своей странице в соцсети.

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