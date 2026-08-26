15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Стала известна музыка для новых программ Камиллы Нелюбовой на сезон-2026/2027

Стала известна музыка для новых программ Камиллы Нелюбовой на сезон-2026/2027
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте объявил музыку для новых программ российской фигуристки Камиллы Нелюбовой на сезон-2026/2027.

В короткой программе бронзовый призёр финала Гран-при России будет кататься под песню Your Heart Is As Black As Night американского дуэта Бет Харт и Джо Бономасса.

Произвольную программу Нелюбовой будет сопровождать композиция французской группы Dark Sanctuary La rencontre fatale в исполнении молдавской скрипачки Русанды Панфили.

Камилле Нелюбовой 18 лет. Спортсменка получила нейтральный статус ISU и выступит на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Японии с 4 по 6 сентября.

Материалы по теме
Аделия Петросян нашла нового тренера! Решение фигуристки удивило многих
Аделия Петросян нашла нового тренера! Решение фигуристки удивило многих