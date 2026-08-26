Стала известна музыка для новых программ Камиллы Нелюбовой на сезон-2026/2027

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте объявил музыку для новых программ российской фигуристки Камиллы Нелюбовой на сезон-2026/2027.

В короткой программе бронзовый призёр финала Гран-при России будет кататься под песню Your Heart Is As Black As Night американского дуэта Бет Харт и Джо Бономасса.

Произвольную программу Нелюбовой будет сопровождать композиция французской группы Dark Sanctuary La rencontre fatale в исполнении молдавской скрипачки Русанды Панфили.

Камилле Нелюбовой 18 лет. Спортсменка получила нейтральный статус ISU и выступит на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Японии с 4 по 6 сентября.