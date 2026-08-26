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Известна музыка, под которую будет выступать Марк Кондратюк в сезоне-2026/2027

Известна музыка, под которую будет выступать Марк Кондратюк в сезоне-2026/2027
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Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте объявил музыку для новых программ чемпиона России и Европы по фигурному катанию Марка Кондратюка.

В короткой программе была выбрана песня Sind итальянского женского квартета Faraualla.

В произвольной программе сезона-2026/2027 прозвучит сразу несколько композиций: Nocturne 20 in C-Sharp Minor Фредерика Шопена, а также несколько версий трека Gangsta’s Paradise в исполнении 2WEI, Coolio & L.V. и State of Mine.

Напомним, Марк Кондратюк выступит на турнире серии «челленджер» Kinoshita Group Cup, который пройдёт с 4 по 6 сентября в Токио, Япония.

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