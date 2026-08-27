ISU раскрыл музыку для программ Вероники Жилиной на сезон-2026/2027

Международный союз конькобежцев (ISU) раскрыл на своё официальном сайте музыкальное сопровождение программ выступающей за Азербайджан фигуристки Вероники Жилиной на сезон-2026/2027.

В короткой программе спортсменка выступит под треки Poker Face и Abracadabra певицы Леди Гаги.

В ПП же были выбраны композиции Demain Dès L'Aube французского исполнителя Эли Семуна и Voices, Spirits греческого музыканта Chronis Taxidis.

Веронике Жилиной 18 лет. Тренером спортсменки является двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Ранее она получила разрешение выступать за Азербайджан на международных соревнованиях. Первым её стартом станет «челленджер» в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.