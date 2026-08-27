Известна музыка для программ Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано на сезон-2026/2027

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте объявил музыку для новых программ российских танцоров на льду Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано.

В сезоне-2026/2027 Пасечник и Чиризано в ритм-танце выступят под Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского и Вальс 1905 Эдгара Акопяна.

Для произвольного танца были выбраны саундтреки к сериалу «Наследники»: Succession (Suite) — Nicholas Britell, Maestoso (Piano Solo) from Succession — Nicholas Britell, End Credits (Vivace Appassionato in G Minor) from «Succession» — Nicholas Britell.

Елизавета и Дарио являются бронзовыми призёрами чемпионата России 2026 года. Этот сезон дуэт начнёт на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.