15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Юниорский гран-при. Девушки. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
10:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Известна музыка для программ Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано на сезон-2026/2027

Известна музыка для программ Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано на сезон-2026/2027
Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) на официальном сайте объявил музыку для новых программ российских танцоров на льду Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано.

В сезоне-2026/2027 Пасечник и Чиризано в ритм-танце выступят под Полонез из оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского и Вальс 1905 Эдгара Акопяна.

Для произвольного танца были выбраны саундтреки к сериалу «Наследники»: Succession (Suite) — Nicholas Britell, Maestoso (Piano Solo) from Succession — Nicholas Britell, End Credits (Vivace Appassionato in G Minor) from «Succession» — Nicholas Britell.

Елизавета и Дарио являются бронзовыми призёрами чемпионата России 2026 года. Этот сезон дуэт начнёт на «челленджере» Kinoshita Group Cup в Японии, который пройдёт с 4 по 6 сентября.

Материалы по теме
Российские фигуристы вернулись и победили всех! Блестящие выступления на Гран-при в Китае
Российские фигуристы вернулись и победили всех! Блестящие выступления на Гран-при в Китае