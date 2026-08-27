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ISU Юниорский гран-при. Юноши. Короткая программа
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Этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига: расписание соревнований на 27 августа

Этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига: расписание соревнований на 27 августа
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Сегодня, 27 августа, Риге, Латвия, начинается второй этап Гран-при ISU среди юниоров сезона-2026/2027. В рамках соревновательного дня будут представлены короткие программы в трёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на четверг.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при ISU среди юниоров, Рига. Расписание соревнований на 27 августа:

11:00. Девушки, короткая программа;
16:15. Спортивные пары, короткая программа;
18:30. Юноши, короткая программа.

Неделей ранее в Сиане, Китай, прошёл первый этап юниорского Гран-при, который во всех видах выиграли российские фигуристы. В Риге россияне не выступят.

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