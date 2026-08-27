«Сделает четверной лутц». Бестемьянова — о возможном контенте Трусовой в Японии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова предположила, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине российская фигуристка Александра Трусова может исполнить четверной лутц на соревновании серии «Челленджер» в Японии.

«Выглядит довольно надёжно всё, что она делает. Это очень точное слово. Конечно, она ещё будет наращивать форму к сезону, это был рабочий прокат без излишек хореографии, но все прыжки и вращения были на самом высоком уровне.

Помешать может только разница во времени, но она недавно была в Китае, мы видели, как там делала четверной лутц. Значит, она не боится смены времени. Думаю, есть вероятность того, что она сделает четверной лутц на турнире в Японии», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Турнир серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup состоится с 4 по 6 сентября в Токио, Япония. Российские фигуристы примут участие в нейтральном статусе.